Son Dakika
Küçükusta “Faizler düştü konut satışları arttı”
HÜR GURUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜRKERİM KÜÇÜKUSTA, FAİZLERİN İNDİRİLMESİ İLE BİRLİKTE EMLAK SEKTÖRÜNDE ÜLKE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ DÜZCE İLİNDE DE KONUT SATIŞLARIN ARTININ BELİRTTİ.
DÜZCE 11.07.2020, 10:26
7
Hür Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Hürkerim Küçükusta, faizlerin indirilmesi ile birlikte emlak sektöründe ülke genelinde olduğu gibi Düzce ilinde de konut satışların artının belirtti.
Hürkerim Küçükusta Konut kredi destek paketinin Türkiye tarihinin en uygun kredi fırsatı olduğunu belirterek “Kamu bankalarının 1 yıl ertelemeli sıfır konutlar için aylık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için ise aylık yüzde 0.74 kredi imkanı sunması ülke genelinde olduğu gibi Düzce ilinde de konut satışlarını artırdı. Evsizleri ev sahibi yapma sloganı ile çıktığımız bu yolda birçok aileye umut ışığı olduk. 2018 ve 2019 yılları Rekor satışla 465 kişi ev sahibi oldu. Bizle herkes ev sahibi olmanın kolaylığını ve imkanlarını yaşamakta” diye konuştu.
28°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
Namaz Vakti 11 Temmuz 2020
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:35
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:44
|Yatsı
|22:31