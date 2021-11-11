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Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor

Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde yapımına başlanılan cami için esnaflar harekete geçti. Yardımseverlerin desteğini alan Küçük Sanayi Sitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, inşaat ile ilgili bilgiler verdi.

DÜZCE 11.11.2021, 11:45
Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor

Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde yapımına başlanılan cami için esnaflar harekete geçti. Yardımseverlerin desteğini alan Küçük Sanayi Sitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, inşaat ile ilgili bilgiler verdi.

Melen Çayı kenarına kurulan Küçük Sanayi Sitesi bugünlerde yoğunluk yaşıyor. Şehir merkezindeki sanayi çarşısının da siteye taşınacak olması mevcut esnaf sayısını artırırken ibadet için sanayi sitesinde bir caminin bulunmaması, sanayi esnaflarını harekete geçirdi. Sitede bulunan esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurarak, sitede cami yapılması için kolları sıvadı. Dernek yönetimi cami yapımı için orta ve büyük ölçekli işletmeler ile yardımseverlerin kapısını çalarak, cami inşaatı için yardım istedi. Yardım çağrılarına kayıtsız kalamayan işverenler ve yardımseverlerin desteği ile camii inşaatı hızla yükseliyor.

Yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi Camii ile ilgili bilgiler veren Dernek Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz; “Burası Küçük Sanayi Sitesi esnafının bulunduğu yer. Daha sonra merkezde bulunan sanayi esnafının da taşınacağı bölge. Buraya 266 dükkan şu an yapılıyor ve bin dükkanda mevcutta var. Buradaki en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi ibadet alanımız yoktu. Yani buradaki cami eksikliğini buradaki esnaf hissediyordu. Bununla ilgili olarak İş adamı Ahmet Mutlu ve bizler bir dernek oluşturduk ve akabinde seri olarak çalışmaya başladık. Cami kolay yapılmıyor, masraflı bir şey. Pekintaş ailesi çok büyük yardımda bulundu. Buradan aileye çok teşekkür ederim. Tabi bu arada yardımlarda toplanıyor, insanlar küçük birikimleriyle yardım ediyor. Burada tasarrufu o kadar ince yapıyoruz ki, bu güne kadar yapılan işlemlerin hepsi şeffaf” dedi.

“Önümüzdeki Ramazana yetiştirmeyi planlıyoruz”

Yılmaz, camiyi bir sonraki ramazan ayına yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek “Allah nasip ederse önümüzdeki sene Ramazan Ayında camimize girmeyi düşünüyoruz. Bu sene geçer artık ama seneye inşallah içine gireceğiz diye düşünüyorum. Camimiz çok güzel olacak. Buraya yardım edeceğini söyleyen ancak isimlerini şu an veremeyeceğim öyle güzel işletmeler geliyor ki. Dış cehhesini, minaresini, çevre düzenlemesini yapmak isteyenlerde var. İnşallah kısa süre içinde bitirmek bize kısmet olur da içinde namaz kılmak nasip olur. Bu camimiz bin 200 kişilik olacak. Burada Düzce Belediye Başkanlığımıza da çok teşekkür ederim. Ellerinden gelen kolaylığı yaptılar. Biran önce seri şekilde işlerimiz hal oldu. Bu aşamada küçükte bir sıkıntı çıktı. Camimizin yanında küçük bir alan var. İnşallah oranın düzenlenmesi de camimizin inşaatı ile birlikte yapılacak ve camimiz çevresi ile de çok güzel olacak. Çünkü camimizin alt katları ticarethane değil. Burası tamamen ibadethane olacak. İnsanlar burada namazlarını kılıp, oturup sohbetlerini yapacaklar, çaylarını içecekler. Camiden aldıkları hüşu ile işyerlerine gidecekler” diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi Camisinin halen devam eden inşaatında çelik konstrüksiyon sütun ve kirişleri ile 2. Kat kısmı tamamlandı. Kalan eksiklerinin de giderilmesiyle birlikte bin 200 kişilik cami gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor.

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