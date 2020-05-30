Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Kreş yöneticileri ile toplantı yapıldı

DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN AÇILACAK OLAN KREŞLERLE İLGİLİ OLARAK ÖN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kreş yöneticileri ile toplantı yapıldı

DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN AÇILACAK OLAN KREŞLERLE İLGİLİ OLARAK ÖN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:08
3 Okunma
Kreş yöneticileri ile toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1 Haziran’dan itibaren açılacak olan kreşlerle ilgili olarak ön toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs sonrasında yeni normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran’dan itibaren kreş ve bakım evlerinin açılacağını söylemesinin ardından Düzce’de bulunan kreş yöneticileri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Sosyal mesafe, maske ve dezenfekte çalışmaları hakkında il müdürü Zeki Yıldırım kreş yöneticilerine bilgi aktarırken, merak edilen sorularda toplantıda konuşuldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köy yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor
Köy yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor
Sosyal mesafeli eğitim öğretim planlaması
Sosyal mesafeli eğitim öğretim planlaması
Halk kütüphanesi yeni sürece hazır
Halk kütüphanesi yeni sürece hazır
Çelebi, ’’Öğretmenlerin istedikleri yerde sınava girebilmeleri sağlanmalı’’
Çelebi, ’’Öğretmenlerin istedikleri yerde sınava girebilmeleri sağlanmalı’’
Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı
Düzce Belediyesi sanayicileri 41 bin maske dağıttı
Vali Dağlı Cuma namazını tarihi camide kıldı
Vali Dağlı Cuma namazını tarihi camide kıldı
Sancaktepe’den Düzce’ye dezenfektan desteği
Sancaktepe’den Düzce’ye dezenfektan desteği
Başkan Yanmaz seccade dağıttı
Başkan Yanmaz seccade dağıttı
Başkan Şahin, kahvehanelerin dezenfektesini üstlendi
Başkan Şahin, kahvehanelerin dezenfektesini üstlendi
Vali Dağlı hem teşekkür etti hem uyardı
Vali Dağlı hem teşekkür etti hem uyardı
Horona koronavirüs ayarı
Horona koronavirüs ayarı
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI
Özel Düzce Uğur okullarının TYT başarısı
Özel Düzce Uğur okullarının TYT başarısı
Asfalt çalışmasında çiçek detayı
Asfalt çalışmasında çiçek detayı
Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi
Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi
Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi
Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi
Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı
Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler
Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim