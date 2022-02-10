Kreş yöneticileri ile toplantı düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri yöneticileri ile toplantı düzenlendi.

Düzce’de yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren anaokulları ve kreşlerde yeni dönemde yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak toplantı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Mehmet Uçar, başkanlığında düzenlenen toplantılara Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin kurucularının katılımları ile kuruluşların genel işleyişleri hakkında toplantı düzenlendi.