Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var proje ve finansman protokolü imzalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi başladı. Düzce Valiliği ve bir banka işbirliğinde imzalanan protokolde hem finansman sorunu çözüldü hem de köyde tarımsal faaliyetler desteklenmiş olacak.

Düzce Valiliği ve bir banka tarafından "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ve finansmanına ilişkin protokol imzalanması yapıldı. Valilik makamında gerçekleşen imza töreninde Vali Cevdet Atay, Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek ve banka temsilcileri tarafında imzalar atıldı. Proje kapsamında küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal kalkınmayı arttırmak için küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanıyor. Damızlık küçükbaş hayvan alımının finansmanı için küçükbaş hayvancılık işletme sahiplerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak, proje kapsamında 100 bin TL’ye kadar Faizsiz ilk yıl ödemesiz geri kalan 6 yılda ödenmek üzere azami 7 yıllık bir plan dâhilinde kredi verilecek. İstenildiği takdirde bunun üzerine 50 bin TL yüzde 5.5 faizli 18 ay vadeli işletme kredisi kullanılabilecek.