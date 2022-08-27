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Köyleri tek tek geziyor sorunları yerinde dinliyor
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gören köy ziyaretleri sürdürüyor.
DÜZCE 27.08.2022, 10:06
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gören köy ziyaretleri sürdürüyor.
Düzce’de köylüler ile sürekli bir araya gelip, köylülerin sorun ve sıkıntılarının dinlenmesi için kurum amirleri ziyaretler yapıyor. Vali Cevdet Atay, köylülerin ayaklarına kadar giderek başlattığı ziyaretlerin sonuncusunu Altınpınar Köyü’ne yaptı. Kurum amirlerinin de katılım sağladığı ziyarette köyde kısa süreli incelemelerde bulunuldu. Köy muhtarı ve sakinlerle bir araya gelen Vali Atay, sorun ve sıkıntıların hızla çözülmesi için talimat verdi.
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