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Köyleri tek tek gezerek vatandaşları dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, beraberinde ki heyet ile birlikte Çilimli ilçesine bağlı köyleri gezdi. Atay, köylülerle bir araya gelerek onlarla sohbet edip varsa sorunlarını dinledi.

DÜZCE 03.08.2022, 15:45
Köyleri tek tek gezerek vatandaşları dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, beraberinde ki heyet ile birlikte Çilimli ilçesine bağlı köyleri gezdi. Atay, köylülerle bir araya gelerek onlarla sohbet edip varsa sorunlarını dinledi.

Vali Atay, köyleri gezmeye devam ediyor. Çilimli ilçesinde köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atay, vatandaşları tek tek dinledi.

Atay ayrıca İshaklar Köyünde bulunan Cemal Yeşilyurt Kur’an Kursunda incelemelerde bulunup yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Sonrasında da Esenli İlkokulu - Ortaokulunda yapılan güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

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