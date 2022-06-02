DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında Köylerin Alt yapısını destekleme projesi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapılarak, köylere yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak köylerde gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının 2022 yılı çalışmalarına start verildi. Bu çerçevede Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Düzce’nin köylerinde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri bu yıl ilk etapta 32 kilometre asfalt 22 kilometre beton yol yapacak.