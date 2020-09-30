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Köylerde asfalt çalışmaları hızlandı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ ASFALT SEZONUNUN KAPANMASINA KISA BİR SÜRE KALA KÖYLERDE ASFALT ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI. EKİPLER GÖLYAKA’YA BAĞLI YAZLIK KÖYÜNDE ASFALT SERME İŞLEMİNİ TAMAMLADI.

DÜZCE 30.09.2020, 09:50
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Köylerde asfalt çalışmaları hızlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi asfalt sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala köylerde asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler Gölyaka’ya bağlı yazlık köyünde asfalt serme işlemini tamamladı.

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte asfaltsız köy yolu bırakmak istemeyen Düzce İl Özel İdaresi, sezonun son günlerinde de çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce’nin tüm ilçelerinde yaz boyunca asfalt serme çalışması yapan ekipler, hava şartlarının elverdiği süre içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Yazlık köyünde devam eden asfalt çalışmalarını tamamladı. Köyün ara yollarında vatandaşların ulaşımını daha rahat sağlayabilmesi için çalışma yapan ekipler, başka noktalarda da çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.

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