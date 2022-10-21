Köyde Öğretmenlik Becerileri Projesi başarıyla tamamlandı

Düzce’de ‘Birleştirilmiş Sınıfta ve Köyde Öğretmenlik Becerileri’ projesi farklı illerden gelen 24 öğretmenin katılımıyla başarı bir şekilde tamamlandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Tuncay Akçadağ’ın proje yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK Bilimsel Etkinliklerini Destekleme Programı dahilinde yürütülen ‘Birleştirilmiş Sınıfta ve Köyde Öğretmenlik Becerileri’ projesi, farklı illerden gelen ve sınıf öğretmenliği 4. sınıf düzeyinde olan 24 öğretmen adayı katılım gösterdi. Projenin yürütülmesinde Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş, Öğretim Görevlisi Yeter Şanlı, Eğitim Müfettişi Mustafa Aygün Yerel ve Düzce’de çalışan Okul Müdürü Mehmet Akyıldız ile Öğretmen Hilal Çetin destek verdi.

Proje yürütücüsü Tuncay Akçadağ, “Gönüllü ve istekli olarak projemize katılan, ayrılırken ‘Bu işi iyi ki yapmışız!’ dedirten gözbebeklerimiz değerli öğretmen adaylarımızın etkili birer köy öğretmeni olacaklarına gönülden inanıyor, bu inançla yeni projelerimizi hayata geçirme yolunda hızla çalışıyoruz” dedi. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Bilir’in katıldığı kapanış programında, projeye katılan ve destek verenlerin değerlendirmelerine yer verildi. Ülkemizde uluslararası ödüle sahip başarılı köy öğretmenlerinden biri olan sınıf öğretmeni Zeliş Kurt da öğretmen adayları ile deneyimlerini paylaştı.