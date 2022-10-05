Köy yollarında düzenlemeler devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı bölgesinde bulunan köylerin yollarında çöken, heyelan olan yollarda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Düzce’de geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen sağanak yağışlar ile Kaynaşlı ilçesinde bir çok köy yolunda çökme ve heyelan meydana geldi. Yollarda ki düzenlemeler için çalışmalarını sürdüren Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Düzce il Özel İdaresi ekipler, muhtemel heyelan bölgelerinde yol yapım, dolgu ve asfalt serme çalışmalarını sürdürüyor. Kış ayları öncesinde yolların hizmete girmesi için çalışmaların yapıldığı bölgeleri de ilgili kuruluşların temsilcileri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dipsizgöl, Bıçkıyanı, Hacıazizler, Altunköy, Yeniyurt grup yolunda oluşan heyelanları ve yapılan çalışmaları tek tek incelenirken, ekipler kış ayları öncesinde yolları hizmete açmayı planlıyor.