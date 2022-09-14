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Köy yolları kışa hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kış mevsimi öncesinde köy yollarının tamamında çalışma yürütülüyor.

DÜZCE 14.09.2022, 15:42
Köy yolları kışa hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kış mevsimi öncesinde köy yollarının tamamında çalışma yürütülüyor.

Düzce’de her yıl çetin geçen kış sezonu öncesinde köy yollarında çalışmalar hızlandırıldı. Bazı bölgelerde asfaltlama çalışmaları yapılırken, bazı bölgelerde de sıkıştırılmış beton yol çalışmaları yapılıyor. Bu çerçevede, Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince Gölyaka’nın Yunusefendi köyünde de silindir ile sıkıştırılmış beton yol çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde köyün birçok bölümünde yollar yenilendi. Düzce Valisi Cevdet Atay da bölgeye giderek yürütülen çalışmaları inceledi.

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