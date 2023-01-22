Son Dakika
Yıllar sonra evlatlarından bir kelime duyabilmek için geldikleri Türkiye’de mutlulukları ikiye katlandı
Köy yolları kışa hazırlanıyor
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Tuğrul köyünde asfaltlama çalışması yapıldı.
DÜZCE 22.01.2023, 10:14
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Tuğrul köyünde asfaltlama çalışması yapıldı.
Düzce’de kış ayları öncesinde köy yollarında sorun yaşanmaması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Yığılca’ya bağlı Yılgın köyü asfaltlandı. İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yılgın, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, kolaylıklar diledi.