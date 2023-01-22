banner607

Son Dakika

Köy yolları kışa hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Tuğrul köyünde asfaltlama çalışması yapıldı.

DÜZCE 22.01.2023, 10:14
Köy yolları kışa hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Tuğrul köyünde asfaltlama çalışması yapıldı.

Düzce’de kış ayları öncesinde köy yollarında sorun yaşanmaması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Yığılca’ya bağlı Yılgın köyü asfaltlandı. İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yılgın, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, kolaylıklar diledi.

Yorumlar (0)