KOSGEB’den KOBİ’lere çevik proje yönetim destekleri

Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı ve AR-GE Yazılım Müdürü Mehmet Orkun Öztürk KOBİ’lere verilen eğitim desteklerinin altını çizerek firmaları Çevik Yönetim sistemine acilen adaptasyona davet etti.

“Çevik Olanlar Hayatta Kalacak” adlı online söyleşi düzenlendi. Söyleşide konuşan Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı ve AR-GE Yazılım Müdürü Mehmet Orkun Öztürk, “Yeni nesil Agile (çevik) yönetim denilen konsept ile küçük büyük üretim yapan tüm firmalar işleyişlerini daha düzenli gerçekleştirebiliyor. 2001 yıllarında tohumları atılan ve üretimi etkin yöneterek çıktının daha kaliteli ve yüksek oranda olmasını sağlayan yönetim sistemlerine entegre olan KOBİ’ler rekabet piyasasında ciddi derecede fark yaratmaya başladı” dedi.

Öztürk, çevik yönetim, iç paydaş olarak çalışanların ve en önemli dış paydaş olan müşterilerin memnuniyetini garanti almasının yanı sıra, verimliliği ve karlılığı pozitif yönde etkileyen bir yönetim anlayışı olarak her geçen gün daha fazla ilgi çektiğini aktardı.

Mehmet Okur Öztürk, çeviklik yönetiminin önemine değinirken, “Çeviklik anlayışı, bir organizasyon içindeki şeffaflık ve aynı zamanda kullanılması şart olan belirli otomasyonlar ile mümkün oluyor. Bizler de kendi bünyemizde belirli bir patikayı takip ederek yaptığımız yazılım projelerinde uçtan uca etkin yönetim sayesinde daha fazla zaman kazanıyoruz. Bu sayede üzerinde çalıştığımız projelerde daha hızlı sonuç elde ediyoruz. Bu verimliliği, ön muhasebe ve e-dönüşüm programlarımızı kullanan firmalara da yansıtarak onların da verimliliklerini ve karlılıklarını artırmalarını sağlıyoruz” dedi.

KOSGEB’in firmalara sürekli eğitim merkezlerinde (SEM) çevik yönetim eğitimlerinin olduğunu ve KOBİ yöneticilerinin bu eğitimlere katılmasının elzem olduğunu bildiren Öztürk, KOBİ’lerin çevik yönetim uygulamalarını benimsemesinin onların verimliliğine karlılığına etki ederek rekabet güçlerini artırdığını söyledi.

Öztürk, son olarak ise “Bilsoft’un başta ön muhasebe, hızlı satış ve e-fatura programları olmak üzere ticari yazılımlarının Türkiye genelinde 100 Bin üzerinde KOBİ’nin finansal yönetim ve dijital dönüşüm desteği veriyoruz. Teknopark AR-GE merkezimizde programlarımızı her geçen gün daha da geliştirerek yeni nesil teknolojiyi süreçlerimize uyarlayarak KOBİ’lerin güncel ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Türkiye’nin KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen ön muhasebe programı olan Bilsoft Ön Muhasebe programını kullanıcılarına yönelik geliştirdiğimiz VIP teknik destek hizmeti ile kullanıcılarımıza 7/24 ihtiyaç anında doğrudan hizmet sunuyoruz” dedi.