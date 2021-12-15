Koruyucu aile görüşme odaları yenilendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Koruma ve bakım altında bulunarak koruyucu aile hizmet modelinde yararlanan çocukların biyolojik aileleri ile görüşme odalarında yenileme yapıldı.

Biyolojik ailelerinden veya meslek elemanları ile görüşmeler yapacak çocuklar için Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan koruyucu aile görüşme odalarında yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Odalarda herhangi bir sorun oluşmaması için yapılan yenilemede çocukların oyun parkurları, boyama kitapları ve oturma koltukları düzenlendi.