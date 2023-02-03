Koruma altındaki çocuklar Kapadokya’yı gezdi

Düzce’de Çocuk Evleri’nde kalan koruma altındaki çocuklar ara tatili fırsat bilerek Kapadokya’yı gezerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

Koruma altındaki çocuklar ara tatilde bir çok ören yerini gezerek unutulmaz günler yaşıyorlar. Düzce Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar geçen hafta, Kocaeli ili Darıca ilçesinde bulunan Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkını, İstanbul’da Pierre Loti, Miniatürk, Galata Kulesi, Ayasofya Cami ve çevresini gezdiler. Çocuklar bu sefer ise Kapadokya gezisi yaptılar. Çocuklar; Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Zelve ve Derinkuyu ziyaret etti.