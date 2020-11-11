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Korona virüs denetimleri devam ediyor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN KORONA VİRÜS DENETİMLERİ DÜZCE’DE TÜM HIZI İLE DEVAM EDİYOR. ÇİLİMLİ’DE MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KONULARINDA ESNAFLARA BİLGİLENDİRMELER YAPILDI.
DÜZCE 11.11.2020, 09:20
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DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlık için hepimiz için korona virüs denetimleri Düzce’de tüm hızı ile devam ediyor. Çilimli’de maske, mesafe ve temizlik konularında esnaflara bilgilendirmeler yapıldı.Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetim ekipleri oluşturuldu. Her şehirde her bölgede denetimler yapılarak maske, mesafe ve hijyen kuralları üzerinde denetimler yapılıyor. Düzce’nin Çilimli ilçesinde de Sağlık için hepimiz için korona virüs denetimleri ilçe zabıtası, ilçe emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İlçede esnaflar tek tek dolaşılarak maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirmeler yapıldı.