Konuralp’te yol çalışmaları sürüyor

Düzce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp bölgesinde asfaltlama, dolgu ve reglaj çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp bölgesinde yürütülen çalışmaları yakından inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hava şartlarının el verdiği süreyi en iyi şekilde değerlendirerek, kent merkezi genelinde başlayan veya eksik kalan asfalt, dolgu ve reglaj çalışmalarını hızlı şekilde tamamlıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğünün saha çalışmalarını gezerek, son durumları hakkında bilgi aldı.

Konuralp bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Necmettin Erbakan Caddesinin asfaltlanması başta olmak üzere mahallelerde yama, yeni açılan yollarda ise asfalt kırığı dökme işlemlerini gerçekleştirdi.

Başkan Özlü, ilk olarak beraberinde Fen İşleri Müdürü Okan Kaltuğ ile birlikte 25 metrelik asfaltlama işlemi tamamlanan Necmettin Erbakan Caddesinde incelemede bulundu. Özlü, daha sonra müdürlüğün bölgede devam eden ve tamamlanan diğer yolları da inceleyerek, çalışmaların en hızlı ve en az rahatsızlık verecek şekilde sürdürülerek sonuçlandırılmasını istedi.