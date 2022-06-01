Konuralp’te bütün yollar Antik Tiyatro’ya çıkacak

Düzce Belediyesi, Batı Karadeniz’in Efes’i olarak bilinen Konuralp’teki Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde başlatılan Kültür ve Sanat Sokağı Projesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün büyük önem verdiği, bölge, ülke ve Dünya tarih turizmine kazandırılması için hassasiyetle üzerinde durduğu Konuralp Antik Kentinde bir yandan kazı çalışmaları devam ederken, diğer yandan ise başlatılan Kültür ve Sanat Sokağı Projesi devam ediyor.

Özlü, göreve geldikleri günden itibaren yoğun çalışma içerisine girdikleri antik kentteki kazı çalışmalarıyla eşzamanlı olarak Konuralp’in tarihi ve kültürel mirasının ön plana çıkarılmasıyla hayata geçirilen kültür ve sanat sokağı projesinin tarihi kalıntılarla birleşmesinin sağlanacağını söyledi.

“Konuralp, turizm hedefinin önemli bir parçası olacak”

Atlı Kapı olarak bilinen alandan başlayarak merkez cami alanına kadar devam edecek projesinde taş döşeme ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını sözlerine ekleyen Başkan Özlü, “Konuralp turizminin canlandırılması ve tanıtımının yapılması için altyapı çalışmalarımızı bu yılın Mart ayında başlatmıştık. Cephe düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırılmalarını tamamlayarak kültür ve sanat sokaklarının birbirine bütünleşmesini sağlayacağız. Tarihi dokuya bağlı kalarak oluşturma çabasında olduğumuz projemizi hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Konuralp, hem antik tiyatrosu hem kültür ve sanat sokağı ile turizm hedefinin önemli bir parçası haline geliyor. Konuralp, kültür ve sanatın merkezi olacak” dedi.

Başkan Özlü, antik tiyatronun ülke ve dünya çapında isminin duyulmaya başladığını ve sanatsal faaliyetlerle adından daha çok söz ettireceğini belirterek, ilerleyen dönemde belediye olarak bu yönde önemli çalışmalara da imza atacaklarını sözlerine ekledi.