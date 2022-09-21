Konuralp’te asfalt çalışmasına başlandı

Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanında başlattığı asfalt atağı aralıksız devam ediyor. Fen İşleri, Konuralp bölgesindeki yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

2022 yılına asfalt atağı ile başlayan Düzce Belediyesi, dur durak bilmeden Düzce’yi daha konforlu yol ağı ile örmek için asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde trafik akışının yoğun olduğu ve alt yapısı tamamlanan yolların asfaltlanmasını sağlayarak vatandaşlardan takdir kazanan Düzce Belediyesi son olarak Konuralp bölgesindeki mahallelerde çalışma başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt serim ekipleri, ilk olarak Mergiç Mahallesinde bulunan yolları asfaltladıktan sonra Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesine geçerek ilk etapta 1,5 kilometrelik yolu asfaltlamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde genişletilen mahalle yollarını asfaltlayan ekipler, Konuralp’te vatandaşları daha yollar ile buluşturacak.