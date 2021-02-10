Son Dakika
Sağlık Bakanlığı: "Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız"
Konuralp’e şık ve tarihi muhtarlık binası
Düzce Belediyesi, vatandaşların daha iyi ve daha sağlıklı hizmet alabilmesi adına Konuralp Çiftepınarlar ve Terzialiler mahallelerinde muhtarlık binası yapımını tamamladı.
DÜZCE 10.02.2021, 15:07
2
Düzce Belediyesi, vatandaşların daha iyi ve daha sağlıklı hizmet alabilmesi adına Konuralp Çiftepınarlar ve Terzialiler mahallelerinde muhtarlık binası yapımını tamamladı.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Çiftepınarlar ve Terzialiler mahalleleri için muhtarlık binası yaptı. Konuralp’in tarihi dokusuna zarar vermeyecek şekilde ahşap ağırlıklı olarak inşa edilen muhtarlık binaları yan yana vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ağırlıklı olarak ahşap malzemelerle yapılan binanın son görüntüsü Konuralplilerin ilgi odağı olurken bölgenin tarihi kimliği de korundu.
Kezban Yenge 5 dakika önce
Bu mu tarihi? Vahşi batının saloon'larına benziyor gerçi evet.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)