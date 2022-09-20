Konuralp’e 16 derslikli okul yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan Konuralp ortaokuluna yeni bina yapılacak. 16 derslikli olacak olan okulun ihalesi 5 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Düzce’de eğitime verilen destek devam ediyor. Deprem yaşayan bir çok okulda yenileme çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da yeni okulların yapım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan Konuralp Ortaokulu da yenilenecek. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak olan 16 derslikli Konuralp Ortaokulu’nun ihalesi 5 Ekim’de gerçekleştirilecek. Yerin teslim edilmesinin ardından 310 iş günü içerisinde tamamlanarak hizmete girecek.