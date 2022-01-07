Konuralp turizm destinasyon merkezi oluyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin sosyo-ekonomik olarak kalkınmasında büyük rol alacak ve kentin turizmini şahlandıracak olan Konuralp’te yapılacak olan projeler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Binaların cephelerinde rehabilitasyon yapılarak bölgenin tüm turizm potansiyeli de ön plana çıkarılacak.

2022 yılına Konuralp bölgesinin Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendiği müjdesi ile başlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp’te kentsel dokunun korunarak turizm potansiyeli taşıyan unsurların ön plana çıkarılarak geliştirileceğini kaydetti. Özlü, cephe giydirme ve tarihi dokuya uygun yapıların şehri süsleyeceğini belirtti.

“En çok turist çeken şehri olacağız”

Konuralp’in Safranbolu, Beypazarı gibi şehirlerden bir farkı olmadığını aksine tarihinin Milattan önceye kadar dayanarak artı değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Özlü, “Konuralp Bölgemizin saklı kalan tarihini tüm dünyaya göstermek için engelleri ortadan kaldırarak gayret ve azimle çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesini sağladık. Böylece bölgemizin turizm destinasyon merkezi olması için yollar açılmış oldu. Hem vatandaşlarımız tarihi dokuya göre restorasyon yapabilecek hem de kamu olarak bizler de turizm alanında Batı Karadeniz’in en çok turist çeken şehri olmak için projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Binaların dış cepheleri giydirilecek

İstanbul caddesinde başlatılan kent estetiği projesinin tarihle iç içe ve uyumlu bir örneği de Konuralp’te uygulanacak. Bin 14 metre uzunluğunda 64 binanın yer aldığı kentsel tasarım uygulama projesi ile binaların siluetlerinde rehabilitasyona gidilecek. Öte yandan proje kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlanarak zemin döşemesi tarihine uygun hale getirilecek. Projenin uygulandığı bölgede kent mobilyaları da değiştirilerek şehrin dokusu tamamen turizme dayalı olarak yenilecek.

Konuralp tarih-sanat ve turizm kenti oluyor

Düzce Belediyesi Konuralp Tarihi Kent Projesi kapsamında tarihi değerlerinin etrafında turizm potansiyelini taşıyan unsurların ortaya çıkarılarak geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Konuralp’in tarih, kültür, sanat ve ekolojik değerlerini görünür kılarak, bölgenin tüm Türkiye’ye duyurulması ve insanların şehrimize gelmesini sağlayarak sürdürülebilir bir turizm anlayışı ile hareket edeceğiz. Konuralp Tarihi Kentsel Tasarım Projesinde yapılacak olan uygulamalarla bölgemize gelen turistler hem tarihe hem sanata hem de turizme doyarak Düzce’den ayrılacak” ifadelerinde bulundu.

Konuralp Tarihi Kentsel Tasarım Projesi içinde gastronomi sokağı, Tabakhane Deresi çevresinde ve kamp alanları, ekolojk köprüler, seyir terası, arkeopark, sanat atölyesi, hediyelik satış alanları, hobi bahçeleri, Roma Köprüsü, Batı Surları ve Su Kemerleri alanları yer alacak. Böylelikle Konuralp’e gelen turistler birçok etkinliğin yanı sıra tarih, sanat ve kültürü yaşayarak kentten ayrılabilecek.

Bölge halkı unutulmuyor

Düzce Belediyesi tarafından uygulanacak olan Konuralp Tarihi Kentsel Tasarım Projesinde bölgede yaşayan vatandaşlar da unutulmadı. Vatandaşların hediyelik eşya üretip satması için destek ve teşvik verilecek. Ayrıca sanat atölyelerinde verilecek eğitimlerle bölge insanın ekonomik kazanç sağlaması, mevcut yapıların restoran ve konaklama işletmelerine dönüştürülmesi için destek sağlanacak. Bölge insanın turizm kaynaklı ekonomik aktivitelerini düzenleyecek kooperatifin kurulması ile de faaliyetler kontrol altına alınmış olacak.

Konuralp Bölgesinin her yönüyle turizme açılması halinde Düzce’nin sosyo-ekonomik değerlerinin de yükselerek kente katma değer katması hedefleniyor.