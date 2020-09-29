Konuralp princi hasat edilmeye başladı
DÜZCE’NİN TARIMSAL ÜRÜNLERİNDEN BİRİSİ OLAN KONURALP PRİNCİNİN HASADINA BAŞLANDI. ÇİFÇİLER MAYIS AYINDA DİKTİKLERİ ÇELTİKLERİN HASADINDAN ELDE EDİLEN MAHSULDEN MEMNUN.
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin tarımsal ürünlerinden birisi olan Konuralp Princinin hasadına başlandı. Çifçiler Mayıs ayında diktikleri çeltiklerin hasadından elde edilen mahsulden memnun.
Düzce’nin Konuralp bölgesinde mayıs aylarında ekilen çeltiğin hasadına başlandı. Konuralp princi adı verilen mahsulün bu yıl verimli olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. 15 Mayısta ekimine başlanan çeltiklerin hasatları tamamlanmak üzere. Ekimin ardından çiftçiler yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrollerini yaparak başarılı bir sezon geçirdi. Geçen yıla göre ortalama verim iki kat daha fazla arttı. Konuralp princinin üreticisi geçen yıla göre yaklaşık 5 milyon lira daha fazla kazanacak. Hasat edilen mahsuller kurutulmasının ardından paketlenerek satışa hazır hale getirilecek.
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