Konuralp pirincini tüm dünya bilecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarihi 1800’lü yıllara kadar dayanan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Konuralp pirincinin ekim alanlarının artırılmasına yönelik adımlar atıyor. Konuralp pirinci marka haline getirilerek, Türkiye ve Dünya genelinde hak ettiği noktaya gelecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Pirincinin Türkiye ve Dünyaya tanıtılarak şehre ve üreticilere katma değer sağlaması adına adım atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanı Ebubekir Uzgur ile bir araya gelen Başkan Özlü, pirinç ekim alanlarının arttırılmasına yönelik görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Özlü, üretim kotasının arttırılmasına yönelik sürekli desteklemelerin yapıldığı Konuralp Pirincinin TÜİK verilerine göre 2020 yılında 1.316 dönüm üzerinde yapıldığını ve 920 ton pirinç elde edildiğini aktardı. Özlü, 2021 yılında ise 1.520 dönüm de 1.136 tona ulaştığını söyledi.

“Bu yıl, Konuralp pirinci için atılım yılı olacak”

Dededen toruna devam eden ve ata tohumlarıyla ekimi yapılan, Osmanlı Saray sofralarından bugüne kalite ve lezzetinden bir şey kaybetmeyen pirincin daha geniş alanlarda üretiminin yapılması adına bir takım çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özlü, “Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde hem daha geniş alanlarda üretim yapacağız hem de daha fazla ürün elde ederek markalaşma adına yol alacağız. Turizm ve tarihi güzelliklerin yanı sıra marka ürünlerimizle de Düzce’mizin tanıtımına önemli katkı sağlamış olacağız. Bu yıl, Konuralp Pirinci için atılım yılı olacak. Geçen yıl 1.136 ton olan üretimde bu yıl ki hedef, yapacağımız çalışmalar ve üreticiye yapılacak desteklemelerle birlikte 1.500 ila 1.700 ton arasında. Bu ivme ile Konuralp Pirincinin gerek Türkiye pazarında gerekse de Dünya genelinde hak ettiği değere kavuşmasını hızlandırmış olacağız” dedi.

Konuralp pirincinin tanıtımı, ekim alanları ve üretiminin arttırılmasına yönelik girişimlerinden ötürü Başkan Özlü’ye teşekkürlerini ileten Birlik Başkanı Ebubekir Uzgur ise yapılan çalışmaların çevreyi de olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.