banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
THY 213 uçuşunu daha iptal etti
THY 213 uçuşunu daha iptal etti
Kiev’e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor
Kiev’e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor
Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!
Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!
İzmir’de toplu ulaşıma zam!
İzmir’de toplu ulaşıma zam!

Konuralp pirinci hassasiyeti

Düzce’nin tarımsal sulaması yapılan toplantı ile değerlendirildi. Toplantıda Konuralp Pirincinin markalaştırılması çalışmalarına hız verilmesi öne çıktı.

DÜZCE 09.03.2022, 21:38
Konuralp pirinci hassasiyeti

Düzce’nin tarımsal sulaması yapılan toplantı ile değerlendirildi. Toplantıda Konuralp Pirincinin markalaştırılması çalışmalarına hız verilmesi öne çıktı.

Düzce Ovası Sulama Birliğinin 2022 yılı sulama sezonu değerlendirme toplantısı düzenlendi. Sulama birliği başkanı Ebubekir Uzgur tarafından, yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal ile Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Özlü’nün girişimleri ve ön ayak olmasıyla tarım, turizm ve sanayi alanındaki paydaşların bir masa etrafında buluşmaları ve el ele vererek Düzce’nin geleceğine katkı sağlamalarının önünün açıldığı toplantıda Düzce tarımının desteklenmesi ve geliştirilmesi başta olmak üzere yapılacak çalışmaların akabinde Konuralp pirincini markalaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusu öne çıktı.

"Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu"

Konuralp pirincinin markalaşması adına verdiği desteği katıldığı hemen her platformda bahseden Dr. Faruk Özlü, 2022 yılının Konuralp pirinci açısından atılım yılı olacağına değinerek, “Bu yıl daha geniş alanlarda ekim yaparak üretimi arttırma hedefi var. Markalaşma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Hassasiyet ile üzerinde durduğumuz bir konu. Öncelikle Türkiye ardından da Dünya pazarında hak ettiği değeri elde etmesi için yapılacak çalışmalara desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Toplantı, paydaşlara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18