Konuralp pirinci hassasiyeti

Düzce’nin tarımsal sulaması yapılan toplantı ile değerlendirildi. Toplantıda Konuralp Pirincinin markalaştırılması çalışmalarına hız verilmesi öne çıktı.

Düzce Ovası Sulama Birliğinin 2022 yılı sulama sezonu değerlendirme toplantısı düzenlendi. Sulama birliği başkanı Ebubekir Uzgur tarafından, yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal ile Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Özlü’nün girişimleri ve ön ayak olmasıyla tarım, turizm ve sanayi alanındaki paydaşların bir masa etrafında buluşmaları ve el ele vererek Düzce’nin geleceğine katkı sağlamalarının önünün açıldığı toplantıda Düzce tarımının desteklenmesi ve geliştirilmesi başta olmak üzere yapılacak çalışmaların akabinde Konuralp pirincini markalaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusu öne çıktı.

"Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu"

Konuralp pirincinin markalaşması adına verdiği desteği katıldığı hemen her platformda bahseden Dr. Faruk Özlü, 2022 yılının Konuralp pirinci açısından atılım yılı olacağına değinerek, “Bu yıl daha geniş alanlarda ekim yaparak üretimi arttırma hedefi var. Markalaşma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Hassasiyet ile üzerinde durduğumuz bir konu. Öncelikle Türkiye ardından da Dünya pazarında hak ettiği değeri elde etmesi için yapılacak çalışmalara desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Toplantı, paydaşlara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.