Konuralp kültür ve sanatın merkezi olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde Konuralp için Kültür ve Sanat Sokağı Projesi hazırlandı. Kurulacak olan Kültür ve Sanat Sokağı ile hem Konuralp’in gelişmesi, hem de bölge tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarihi milattan önce 3. Yüzyıla dayanan tarihi ile eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Konuralp Antik Kentinin hak ettiği değere ulaşabilmesi adına yoğun mesai harcıyor.

Başkan Özlü, beraberinde Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer ve birim müdürleriyle birlikte Antik Tiyatro kazı alanında bir araya gelerek bölge için düşünülen projeleri masaya yatırdı. Kültür ve Sanat Sokağı yapılması konusunda atılacak adımların detaylarını görüşmek için Konuralp’te incelemelerde bulunan Başkan Özlü, tüm Konuralp’i kapsayan bir projeye hazırlandıklarını kaydetti.

Kısa süre içinde başlayacak

Konuralp’in yakın zamanda Türkiye ve Dünya’da tanınan tarihi bir kent haline geleceğini bildiren Başkan Özlü Özlü, “Hem tarihi dokuyu ortaya çıkartmak için hem de bölge halkımıza gelir getirecek alt yapı projelerini hayata geçirmek için arkadaşlarımız ile birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz, detaylara yönelik çalışmalara kısa süre içerisinde tamamlayacak. Oluşturacağımız Kültür ve Sanat Sokağını tarihi dokuya bağlı kalarak hazırlayıp hizmete açacağız” dedi.

Projenin uygulanacağı alanı da gezen Başkan Özlü, ardından Konuralp sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.