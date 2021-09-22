banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Konuralp dünya destinasyonuna kazandırılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarihi Konuralp bölgesinin ülke ve dünya turizmine kazandırılması için önemli adımlar atıyor. Antik kent genelinde bulunan tarihi evlerin son durumunu yerinde inceleyen Başkan Özlü, derin ve güçlü tarihsel dokuyu korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.

DÜZCE 22.09.2021, 12:59
Konuralp dünya destinasyonuna kazandırılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarihi Konuralp bölgesinin ülke ve dünya turizmine kazandırılması için önemli adımlar atıyor. Antik kent genelinde bulunan tarihi evlerin son durumunu yerinde inceleyen Başkan Özlü, derin ve güçlü tarihsel dokuyu korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarihi milattan önce 3’üncü yüzyıla kadar uzanan ve Prusias Ad Hypium Antik kenti olarak bilinen Konuralp’e özel önem veriyor. Kazı çalışmalarıyla eşzamanlı olarak Konuralp’in tarihi kültürel mirasının ön plana çıkartılması adına çalışma başlatılması talimatını veren Başkan Dr. Faruk Özlü, restore edilen ve edilecek tarihi evlerin son durumunu yerinde inceledi.

Binaların durumu hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, Konuralp özelinde ortaya koymak istedikleri çalışmalara yönelik yaptığı değerlendirme de şu ifadelere yer verdi;

“Konuralp bizim gözbebeğimiz. Derin ve güçlü tarihsel dokumuzu korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Yapacaklarımızın birçoğunu planladık ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Konuralp’te belirlenecek bir sokakta tarihi kültürel mirasımızın ön plana çıkarılarak kültür sokağı oluşturmayı kararlaştırdık. Bunun yanı sıra Konuralp turizminin canlandırılması ve tanıtımının yapılması için alt yapı çalışmaları başlatıyoruz. Belirlenecek ofak noktasından hareketle cephe düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırılması yapılması ve bu sokakların birbirine entegre edilmesini düşünüyoruz. Tarihi evlerin butik otel, kültür evi, kafe ve restoran olarak işlevlendirilmesi ve halkımızın bu konuda teşvik edilmesi de kararlarımız arasında yer alıyor. Çalışmalarına başladığımız ve Konuralp bölgesinde sit alanında yaşayan halkın sorunlarına çözüm bulunmak amacı ile hazırlanan Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Plan çalışmalarının da mevcut durum değerlendirilmesini yaptık. Konunun bölge halkına anlatılması ve işbirliği sağlanmasını da önemsiyoruz. Konuralp’i dünya turizm destinasyonuna kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0