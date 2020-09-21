Konuralp de tarihi evler restore ediliyor
MİLATTAN ÖNCE 3’ÜNCÜ YÜZYILA KADAR DAYANAN KONURALP’İN TARİHİNE KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR. KARADENİZ HAVZASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜREL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA KONURALP’İN TARİHİ EVLERİ RESTORE EDİLMEYE BAŞLAND
DÜZCE (İHA) – Milattan önce 3’üncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp’in tarihine kavuşması için çalışmalar sürdürülüyor. Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Kültürel Turizmin Geliştirilmesi kapsamında Konuralp’in tarihi evleri restore edilmeye başlandı.
Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, Düzce Valiliği tarafından yürütülen Karadeniz Havzasında Sürdürülebilirlik Kültür Turizminin Geliştirilmesi Projesi ile tarihi milattan önce 3’üncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp’in tarihi ile buluşması için çalışmalar yapılıyor. Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi işbirliği ile yürütülen 213 bin euro bütçeli proje ile Konuralp’de 5’i tescilli 6’sı tescilsiz olmak üzere 11 evin dış cephelerinde, evlerin avlularında ve bahçelerinde tarihe dokuya uygun olarak restore çalışmaları başlatıldı. 2. Derece sit alanı olan bölgede restorasyonların yapılarak tarihi ve kültürel turizm potansiyelinin ortaya çıkması amaçlanıyor. Avrupa Birliği’nin kaynakları ile oluşturulan proje kapsamında evler tarihi ile buluşacak. Ayrıca evlerin bazılarında yapılacak restorasyon çalışması ile pansiyon ve otellerde yapılacak.
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