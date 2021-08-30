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Konuralp Antik Kenti fotoğraf stüdyosuna dönüştü

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz’in en büyük antik kenti olarak görülen Konuralp Antik Kenti, evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu haline geldi.

DÜZCE 30.08.2021, 11:20
Konuralp Antik Kenti fotoğraf stüdyosuna dönüştü

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz’in en büyük antik kenti olarak görülen Konuralp Antik Kenti, evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Düzce’nin tarihe açılan kapısı ve Batı Karadeniz’in en büyük antik kenti olarak görülen Konuralp Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Büyük bir bölümü açılan antik kentin tarihi güzelliği de evlenen çiftleri cezbetmeye başladı. Evlilikleri öncesinde en güzel fotoğraflarını biriktirmek isteyen çiftler, Konuralp Antik Kente gelerek düğün fotoğrafları çektirmeye başladı. Konuralp Antik kentin tarihinde güzel anılar biriktirmek isteyen çiftler, basamaklara çıkarak fotoğraf çekiliyor.

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