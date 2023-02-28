Konteyner üretim merkezleri incelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nin girişimleri ile 2 ayrı organize sanayi bölgesinde kurulan konteyner üretim merkezlerini Karabük Valisi Fuat Gürel inceledi. Vali Gürel, çalışmaların Karabük’te de yapılması için girişimlerde bulunacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yüz binlerce kişi evsiz kalmıştı. Depremzedeler için geçici barınma merkezleri yapılması için girişimlerini sürdüren ilgili kurumlardan birisi de Düzce Valiliği oldu. Hem Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde hem de 1. Organize Sanayi Bölgesinde kurulan konteyner üretim merkezlerini Karabük Valisi Fuat Güler, Düzce Valisi Cevdet Atay ile birlikte inceledi. Yapılan konteynerlerin iskelet çalışmalarından mutfak dolaplarına kadar teknik olarak tüm altyapı çalışmalarını inceleyen Vali Gürel, çalışmaların bir benzerinin de Karabük’te yapılması için girişimlerde bulunacak.