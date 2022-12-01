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İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "
Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Konteyner kentte yaşam başladı
Düzce’de meydana gelen depremin ardından Gölyaka ve Çilimli’de kurulan konteyner kentlerde yaşam başladı.
DÜZCE 01.12.2022, 15:25
Düzce’de meydana gelen depremin ardından Gölyaka ve Çilimli’de kurulan konteyner kentlerde yaşam başladı.
Düzce’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin yaralarının sarılma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Gölyaka ve Çilimli’de AFAD Başkanlığı tarafından konteyner kentler kuruldu. Vatandaşların bahçesi de dahil olmak üzere 113 konteyner ev eşyaları ile birlikte depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara teslim edilirken, konteynerlerde yaşam başladı.
Düzce’de kent merkezi ve ilçelerde toplam 280 adet konteyner, depremde evi ağır hasarlı olanlara verilecek.