Konteyner kentte yaşam başladı

Düzce’de meydana gelen depremin ardından Gölyaka ve Çilimli’de kurulan konteyner kentlerde yaşam başladı.

Düzce’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin yaralarının sarılma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Gölyaka ve Çilimli’de AFAD Başkanlığı tarafından konteyner kentler kuruldu. Vatandaşların bahçesi de dahil olmak üzere 113 konteyner ev eşyaları ile birlikte depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara teslim edilirken, konteynerlerde yaşam başladı.

Düzce’de kent merkezi ve ilçelerde toplam 280 adet konteyner, depremde evi ağır hasarlı olanlara verilecek.