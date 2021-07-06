Son Dakika
Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Kongreye burslu katılım hakkı kazandı
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Suidiye Yorulmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ersoy Karka, Dünya Anesteziyoglar Kongresi 2021’e burslu katılım hakkı kazandı.
DÜZCE 06.07.2021, 09:43
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Suidiye Yorulmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ersoy Karka, Dünya Anesteziyoglar Kongresi 2021’e burslu katılım hakkı kazandı.
Anestezistler ve perioperatif bakım sağlayıcılarının en büyük küresel toplantısı olan Dünya Anestezist Kongresi, ilk kez düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerdeki bilim insanlarının katılımlarını sağlamak amacıyla burs programı düzenledi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Suidiye Yorulmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ersoy Karka, burs alarak kongreye katılım hakkı kazandı.Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Dünya Anesteziyologlar Dernekleri Federasyonu (WFSA) bursiyeri olarak Dünya Anesteziyologlar Kongresi (WCA) 2021 sırasında sanal bir burs resepsiyon etkinliğine katılacak. Bir klinik çalışması ve bir de deneysel çalışma kongrede sunum yapmak üzere kabul edilen öğretim üyeleri, kongre sonrası deneyimlerini vurgulamak için rapor da dolduracaklar.