Kongreye burslu katılım hakkı kazandı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Suidiye Yorulmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ersoy Karka, Dünya Anesteziyoglar Kongresi 2021’e burslu katılım hakkı kazandı.

Anestezistler ve perioperatif bakım sağlayıcılarının en büyük küresel toplantısı olan Dünya Anestezist Kongresi, ilk kez düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerdeki bilim insanlarının katılımlarını sağlamak amacıyla burs programı düzenledi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Suidiye Yorulmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ersoy Karka, burs alarak kongreye katılım hakkı kazandı.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Dünya Anesteziyologlar Dernekleri Federasyonu (WFSA) bursiyeri olarak Dünya Anesteziyologlar Kongresi (WCA) 2021 sırasında sanal bir burs resepsiyon etkinliğine katılacak. Bir klinik çalışması ve bir de deneysel çalışma kongrede sunum yapmak üzere kabul edilen öğretim üyeleri, kongre sonrası deneyimlerini vurgulamak için rapor da dolduracaklar.