Kömür değil doğalgaz desteği veriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kentte kömür yardımı yerine 503 haneye 357 bin 175 lira doğalgaz tüketim desteği verdi.

Düzce’de hava kirliliğinin önüne geçebilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür yardımı yerine ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteğinde bulunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, doğalgaz tüketim destek ödemelerini gerçekleştirdi. Bu çerçevede kasım ayı içerisinde belirlenen 503 haneye 357 bin 175 lira doğalgaz tüketim desteği verildi.

Destek alan aileler doğalgaz faturalarını indirimli olarak ödeyebilecek.