Son Dakika
Kolon kanserine dikkat çektiler
Kalınbağırsak kanserine karşı vatandaşı bilgilendirdiler.
DÜZCE 29.03.2022, 11:26
Kalınbağırsak kanserine karşı vatandaşı bilgilendirdiler.
Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri Düzce Kent merkezinde Krempark alışveriş merkezi önünde stant açarak Kolorektal (kolon-kalın bağırsak) kanserine dikkat çektiler. Görevli sağlık ekipleri standı ziyaret edenlere kanser hastalığı ve erken teşhisin önemi konularında bilgilendirmeler yapılarak, hazırlanan broşürlerin dağıtımı yaptılar.