Koçyazı Mahallesinde trafik rahatlayacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ekiplerince Koçyazı Mahallesinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için yol açma çalışmalarına başlandı. Mahallede açılacak yeni yollar ile birlikte trafik rahatlayacak.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sahada çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yüz yüze eğitiminde başlaması ile birlikte ara sokaklarda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması içinde ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Koçyazı Mahallesi’nde oluşan trafik yükü yeni açılacak yolla azaltılması planlanıyor. Ekipler bölgede istimlak edilen alanda yol açma çalışmalarına başladı. Bir yandan yol açılırken, bir yandan da düzenleme yapılıyor. Asfalt atılıncaya kadar geçici olarak açılacak yolun bölgede ki trafik yükünü azaltması planlanıyor.