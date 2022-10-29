Koca çınarlar ile gençler mangala oynadı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, huzurevini ziyaret ederek koca çınarlar ile birlikte zeka oyunlarından birisi olan mangala oyununu oynadı.

Düzce’de çeşitli faaliyetler ile adından sürekli söz ettiren kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi yeni bir projeye başladı. Koca çınarlar ile birlikte öğrenilecek sporlar ve eğitimler ile ilgili olarak merkez üyeleri, huzurevini ziyaret etti. Burada gönüllü gençler, yaşlılar ile birlikte zeka oyunlarından birisi olan mangala oyununu oynadı. Hem gençler hem yaşlılar oyunu birlikte öğrenerek vakit geçirirken, ilerleyen günlerde proje çerçevesinde farklı etkinliklerin de yapılacağı öğrenildi.