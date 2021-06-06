KOBİ’lere “e-dönüşüme hazır olun” çağrısı

Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Uğur Şahin, e-Dönüşümün birçok uygulama ve sistemi içeren ve uçtan uca kontrol yoluyla iş akışlarına olanak sağlayan yeni bir dünya olduğunu söyledi.

Şahin, şirketlerin dijital dönüşüm alanında karşılaştıkları yenilikleri ve gereksinimlerini anlatarak, “2020 itibariyle yayınlanan yönetmelik kapsamında e-fatura için vergi mükellefi limiti düşürülmüştü. Ciro limitlerinin azalması ve elektronik ortamda kesilen faturaların mükellef sayısındaki artış, tüm dijital dönüşüm dünyasını büyük ölçüde etkiledi. Bu sayede çoğu şirketin e-Dönüşüm dünyasının uygulamalarını tam anlamıyla kullanmaya başladığı söylenebilir" dedi.

Uğur Şahin, e-Dönüşümün kuşkusuz yeni bir dünya olduğunu, şirketin ticari faaliyetlerini teşvik ettiğini ve onları ciddi maliyetlerden kurtardığını aktardı. Ancak bu yenilik başlangıçta şirketler tarafından bilinmezlik olarak görülse de özellikle Bilsoft gibi entegrasyon hizmeti sunan firmalar bu bilinmeyen faktörleri açıklığa kavuşturarak e-dönüşümde önemli rol oynamakta olduğunun altını çizdi.

e-Dönüşüm hizmeti nasıl alınır?

Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Uğur Şahin, “e-Dönüşüm uygulamalarını kullanacak tüm firmaların KAMUSM’den mali mühür alması gerekiyor. Mali mühür ortalama bir hafta içerisinde firmaya gönderilmektedir. Akabinde destek ekibimiz aktivasyon için uzak masaüstü erişimi ile işlemleri tamamlamaktadır. Mali mühür firmaya ulaştıktan sonra e-faturaya geçilmesi 15 dakikalık kısa bir süreç” dedi.

E-Dönüşümde firmalara ücretsiz destek

Şahin son olarak ise, “Elektronik dönüşüm dünyasına katılan KOBİ’ler yeni dünyaya hazırlanmalı. Özellikle işletmenin e-fatura süreci hakkında yeterli bilgileri olmamasından kaynaklı endişe ve sorun yaşayabiliyor. Bilsoft olarak firmalara bu süreç hakkında ücretsiz danışmanlık sağlıyoruz. E-faturaya geçiş işlemlerinde destek ekibimiz firmaların tüm süreçlerini takip ediyor” diye sonlandırdı.

2005 yılından bu yana Bilsoft Yazılım, https://www.bilsoft.com üzerinden 100 binden fazla kullanıcının dijital dönüşümü için hizmet vermektedir. Türk mühendisler tarafından yerli ve milli olarak üretilen muhasebe yazılımı ile ülkenin gururu olmaya devam etmektedir.