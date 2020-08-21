KOBİ’lere destekler anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının video konferans toplantısına katılan KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, KOBİ’lere güncel destek paketleriyle ilgili bilgiler verdi.

KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Video Konferans Toplantısına katılarak KOSGEB’in KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı Semineri ve güncel destek paketleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Webinar sistemi ve Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan seminer KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destekleri ve işletmelere sağlanan destekler ve güncel destek paketleri hakkında açıklamalar yaparken, katılımcıların sordukları sorulara da yanıtlar verdi.