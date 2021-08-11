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Kızılay’dan sel bölgelerine destek

DÜZCE (İHA) – Sinop, Kastamonu ve Bartın’da aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel ve su baskınları sonrasında Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet yönetim merkezi sel bölgelerine destek ekip ve malzeme gönderdi.

DÜZCE 11.08.2021, 18:21
Kızılay’dan sel bölgelerine destek

DÜZCE (İHA) – Sinop, Kastamonu ve Bartın’da aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel ve su baskınları sonrasında Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet yönetim merkezi sel bölgelerine destek ekip ve malzeme gönderdi.

Kızılay, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlardan etkilenenlere destek oluyor. Sel ve su baskınları meydana gelen bölgelerde çalışma yürütülürken, mağdur olan vatandaşlar için Kaynaşlı’da bulunan Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi’de çalışmalarına başladı. Yönetim merkezinde bulunan tüm personeller, araçlar ve ekipmanlar bölgeye gönderildi. Ayrıca yönetim merkezinde bulunan Mobil Aşevi içinde çalışma başlatıldı. Aşevinin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sel bölgesine gönderilecek. Bunun yanı sıra elektrik sıkıntısı yaşanan bölgelere de 330 KW’lık jeneratör de bölgeye gönderilecek.
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