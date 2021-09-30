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Kızılay’dan İtfaiye’ye ziyaret

DÜZCE (İHA) – İtfaiye Haftası sebebi ile Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ziyaretler devam ediyor. Olası afetlerde beraber görev alan Kızılay heyeti İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

DÜZCE 30.09.2021, 13:10
Kızılay’dan İtfaiye’ye ziyaret

DÜZCE (İHA) – İtfaiye Haftası sebebi ile Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ziyaretler devam ediyor. Olası afetlerde beraber görev alan Kızılay heyeti İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz yıllarda Düzce’de meydana gelen sel afetlerinde beraber görev alarak, vatandaşların yardımına koşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kızılay Düzce Şubesi, İtfaiye haftası sebebi ile bir araya geldi. Kızılay Düzce yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette İtfaiye personelleri ile tek tek görüşüldü. Olası afetlerde beraber çalıştıkları İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kızılay ekipleri, çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileterek başarılar diledi.

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