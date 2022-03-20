Kızılay’da Halil Aydın güven tazeledi

Türk Kızılayı Düzce Şubesinde kongre heyecanı yaşandı. Tek liste ile kongreye giren başkan Halil Aydın, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türk Kızlayı Düzce Şubesi’nde olağan kongre heyecanı yaşandı. Olağan kongreye 317 delegenin 225’i katıldı. Kongreye Kızılay yönetiminin yanı sıra Türk Kızılayı Düzce Şubesi üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, STK’ların başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrede Av. Arb. Halil Aydın konuşma yaptı. Aydın konuşmasında Düzce’de geçtiğimiz yıllarda büyük ve ciddi felaketlerle uğraştıklarını ancak felaket bölgelerinde bile insanların hep yanında olduklarını söyledi. Halil Aydın, “Düzcemizde geçtiğimiz yıllarda sel felaketi gibi insanların hayatlarını ciddi etkileyen doğal afetler ile meydana gelen büyük yangınlarda insanlarımızın yanında olmaya çalıştık. Ayrıca dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınında insanlarımızın yanında olmaya çalıştık. O süreç gerçekten herkes için çok zordu ve Kızılay olarak insanlarımızın yalnız olmadığını göstermeye çalıştık. Maske, dezenfektan dağıtımından gönüllülerimiz ile birlikte vefa gruplarımız ile birlikte erzak kolilerinin dağıtımına kadar o zorlu süreç i hep birlikte aştık. Bizi bu günkü kongremizde yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporları ile gelir- gider bilançoları üyelerin onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi. Kongrede bağışçılarda unutulmadı. Yapılan kapalı seçimlerde ise Av. Arb. Halil Aydın bütün delegelerin oylarını alarak Türk Kızılayı Düzce Şubesi başkanlığına seçildi. Yapılan kongrede ayrıca Mustafa Bilgin, İdris Çalışkan, Erdem Yamaç, Mine Met, Hüdaver Gösterişli, Ahmet Biriktir ise yönetim kurulu üyesi oldu.