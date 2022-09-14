Kızılay şehidi adına lokma dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Suriye’de 2 yıl önce yardım faaliyetlerine katılmak için bölgeye seyir halindeyken terör saldırısında şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın yıldönümünde Suriye genelinde lokma dağıtıldı.

Suriye’de 2 yıl önce teröristlerce yapılan hain saldırı sonrasında şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın şehadet yıldönümü dolayısı ile lokma dağıtıldı. Türk Kızılay ekiplerince hazırlanan lokmalar Suriye genelinde bulunan tüm yetimhanelerde, okullarda ve kamplarda dağıtıldı. Şehit Mehmet Akif Kıdıman köyünde ve bazı bölgelerde de mevkidi şerifler okutularak şehitler için dualar edildi.