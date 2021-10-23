Kızılay anaokulunun açılışını Binali Yıldırım yapacak

Türk Kızılayı tarafından başlatılan 81 ile 81 anaokulu projesi çerçevesinde ilk anaokulu Düzce’de açılıyor. Anaokulun açılışı ve projenin başlatılması amacıyla düzenlenecek tören AK Parti Genel Başkan vekili, son başbakan Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte katılacak.

Türk Kızılayı İstanbul Başkanlığının Türkiye’nin dört bir köşesinde eğitim seferberliği için başlattığı ‘81 İl 81 Kızılay Anaokulu’ projesinin bir ayağı da Düzce’de gerçekleştiriliyor. Ülke genelinde 81 ilde 81 anaokulu yapımına başlanırken Düzce’de de anaokulu inşaatı sona erdi. İnşaatı sona eren anaokuluna Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu adı verildi. Okul düzenlenecek görkemli törenle 26 Ekim Salı günü açılacak.

Cumhuriyet tarihinin son Başbakanı ve AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım ve projenin en büyük destekçisi olan Semiha Yıldırım’ın katılımlarıyla Koçyazı Mahallesinde yapılan Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu’nun açılışı gerçekleştirilecek. Noyan Altuğ, Türk Kızılayı İstanbul Merkez şubesi, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi’nin yapımına ortak olduğu 160 öğrenci kapasiteli anaokulunda 116 öğrenci eğitim görmeye devam ediyor.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

‘81 İl 81 Kızılay Anaokulu’ projesinin çok önemli bir çalışma olduğunu işaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza donanım kazanmaları, kültür, bilim ve çağın şartlarına göre yetişmeleri için çaba sarf etmek ve onlara fiziki koşulları sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu çerçevede eski Başbakanımız Binali Yıldırım’ın değerli eşleri Semiha Hanımefendi, Türk Kızılayı ve bağışçıların desteği ile ilimizde de bu proje hayata geçti. 160 öğrenci kapasiteli okulumuzun yüz yüze eğitimin başladığı bu dönemde inşallah kesintisiz eğitime devam etmesini diliyorum. Düzce’mize teşrif edecek olan Binali Yıldırım ve değerli eşleri Semiha Yıldırım ile bağışçılara bu anlamlı projenin içinde olduklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaptan Altay Altuğ Kimdir?

Anaokulu ismini aldığı Kaptan Altay Altuğ, 1952 yılında bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye Denizcilik Kurumu’nda (Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.) çalıştı. 1979’da emekli olduğunda, Türkiye’nin ilk özel kılavuzluk ve römorkörcülük şirketini kurdu. Altay Altuğ, halen UZMAR’ın başkanlığını yapıyor.