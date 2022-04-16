Kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören Necla Pekolcay Yurdunda kalan öğrenciler, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere kıyafetlerini bağışladı.

Ramazan Bayramı öncesinde Düzce’de öğrenciler tarafından dikkat çeken bir proje başlatıldı. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ikamet ettiği yurtlarda fazla olan ve giymedikleri elbiseleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için kolları sıvayan öğrenciler, elbiselerini hazırlayarak Düzce Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü’nün giysi kumbarasına koydu. Öğrencilerin bağışladığı elbiseleri kutulardan toplayan belediye personeli elbiseleri ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesinde dağıtacak.