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Kitap uygulamaları tanıtımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından mobil uygulama olarak hazırlanan uygulamalar, Düzce’de ki kütüphanecilere tek tek anlatılarak, vatandaşlara uygulamaların aktarılması istendi.

DÜZCE 23.10.2021, 11:05
Kitap uygulamaları tanıtımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından mobil uygulama olarak hazırlanan uygulamalar, Düzce’de ki kütüphanecilere tek tek anlatılarak, vatandaşlara uygulamaların aktarılması istendi.

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını sonrasında kütüphanelere ziyaretlerin azalmasının ardından, kitapları mobil uygulamalar ile buluşturmaya başladı. Ülke genelinde milyonlarca bulunan kitaplar çeşitli uygulamalar ile vatandaşların cep telefonlarına girmeye başladı. Uygulamaların tanıtılması içinde çalışmalara başlayan Genel Müdürlük, Düzce’de de toplantı gerçekleştirdi. Düzce Halk Kütüphanesi ve ilçe Halk Kütüphanelerinde görevli kütüphaneci ve kütüphane sorumlularına eğitim verdi. Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak’ın da katıldığı eğitimde Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilay Ay tarafından Halkla ilişkiler, kültürel etkinlikler, Bakanlığın Mobil uygulamaları olan e-arşiv, e-kitabım, kütüphanem cepte, etkin kütüphane, kütüphanem cepte e-kitabım tanıtımları ile KOHA otomasyon sistemi ve taşınır sistemi konularında eğitim verildi.

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