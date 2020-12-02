Kısıtlamada sokaklar boş kaldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar dün akşam itibari ile uygulanmaya başladı. İlk defa hafta içi saat 21.00’dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Düzce’de uzun bir sürenin ardından kısıtlamada herhangi bir güvenlik olayı yaşanmaması dikkat çekti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve mahallelerde denetimlerde bulunuyor, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyordu. Dün akşam ilk defa uygulanan yasak sonrasında emniyet ekipleri sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Denetlemeler esnasında herhangi bir olay yaşanmadı. Düzceliler yasağa riayet ederek kısıtlama esnasında sokağa çıkmadı. Uzun bir aranın ardından Düzce’de asayiş berkemal oldu.