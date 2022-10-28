Kış öncesi kurum içi düzenlemeler görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kış sezonuna girilmesine az bir zaman kala kurum içi personeller ile ilgili düzenleme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde kış sezonuna girilmesine az bir zaman kala kurum içi personel toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çalışma saatleri, resmi yazışmalar, kılış kıyafet kuralları, izinli personellerin iş ve işlemleri ile ilgili belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. Kurum içi personellerin katılım sağladığı toplantıda kuralların tam anlamıyla yerine getirilmesi konuşularak karara bağlandı.