Kış lastiği takmayan cezayı yedi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri yaptıkları kar lastiği denetiminde 3 sürücüye 2 bin 538 lira cezai işlem uygulamadı.

Düzce İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Yığılca ve Akçakoca yolunda kış lastiği denetimi yaptı. Düzce - Yığılca yolu ve Düzce - Akçakoca Karayolunda yapılan uygulamada kış lastiği takmayan 3 sürücüye 2 bin 538 lira cezai işlem yapıldı.