Kış hazırlıklarına erkek eli değdi
DÜZCE’DE KIŞ AYLARINDA TÜKETİLMEK ÜZERE SALÇA VE YUFKA YAPIMI İLE DOLMALIK SEBZELERİN KURUTULMASI İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLARA BU SENE ERKEK ELİ DEĞDİ.
Düzce’de kış aylarında tüketilmek üzere salça ve yufka yapımı ile dolmalık sebzelerin kurutulması için yapılan hazırlıklara bu sene erkek eli değdi.
Sonbahar serinliğinin hissedilmesiyle, özellikle kadınların bir araya gelerek "imece" usulüyle yaptığı yufka, salça, erişte, tarhana, pekmez, turşu gibi kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı. Düzce’de kışlık hazırlıklarına bu sene erkek eli değdi.
Covid-19 pandemisi sürecinde evlerde daha çok vakit geçirmeye fırsat bulan erkekler ev işlerine de el atmaya başlamıştı. Bu kapsamda yaklaşan kış mevsimi öncesi evlerde kışlık yiyecek hazırlıklarına erkekler de katıldı.
Düzce’de yaşayan Rüstem Karaman, kış aylarında tüketilmek üzere eşinin hazırladığı yufkaları tandırda pişirdi. Ev işlerine yardımcı olmanın eşlerinin yükünü azalttığını belirten Karaman, yufka hazırlamanın zorlu ve zahmetli olduğunu da sözlerine ekledi.
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